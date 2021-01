Deputado Baleia Rossi é o entrevistado do próximo Roda Viva na TV Cultura

Quem ocupa o centro do Roda Viva, na TV Cultura, na próxima edição é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à presidência da Câmara. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa, inédito e ao vivo, vai ao ar na segunda-feira (25), às 22h, pelo canal da emissora e também nas redes sociais.

Em disputa acirrada com o candidato apoiado pelo governo Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), Rossi é presidente nacional do MDB. Deputado federal por São Paulo, iniciou a carreira em Ribeirão Preto, onde sua família tem longa atuação política e empresarial. Lira também foi convidado para responder perguntas dos jornalistas no mesmo programa, mas não aceitou.

Participam da bancada de entrevistadores Victoria Abel, repórter da rádio CBN; Natália Portinari, repórter do jornal O Globo; Marcelo de Moraes, editor do site BR Político e do jornal O Estado de S.Paulo; Camila Mattoso, editora da coluna Painel do jornal Folha de S.Paulo; Luiz Fara Monteiro, repórter em Brasília e apresentador-substituto do Jornal da Record.

O cargo de presidente da Câmara dos Deputados tem grande importância estratégica. Além de controlar a pauta dos temas que entram em votação, ele tem poder para engavetar ou não os pedidos de impeachment entregues na Casa. No discurso que fez, ao anunciar a candidatura, Rossi declarou que as legendas que o apoiam, embora tenham posições políticas divergentes em vários temas, decidiram se unir em defesa da democracia e da liberdade do Parlamento.

Ao longo das últimas semanas, os dois candidatos vêm travando uma intensa briga pelos votos dos 513 deputados. Rossi chegou a conquistar ampla vantagem, com o apoio de 12 partidos, para nove de Lira, mas o candidato do governo mostrou fôlego para virar o jogo. A eleição será no dia 1º de fevereiro.