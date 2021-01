Longa gaúcho participa da Mostra de Cinema de Tiradentes

site do evento De forma online, a 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece deste sábado (23), até 30 de janeiro, com acesso gratuito aos filmes, pelo. O título gaúcho Irmã, primeiro longa de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes, que teve estreia mundial em Berlim em 2020, foi selecionado para a Mostra Olhos Livres do festival mineiro e pode ser conferido após inscrição sem custo no portal.

Filmada na região central do Estado, Maquiné, Novo Hamburgo e Porto Alegre, a produção com temática feminista e apocalíptica mostra duas irmãs viajando ao Interior em busca do pai. "Começamos a imaginar: como seria uma mulher que nunca foi ensinada a ter medo? Do que ela seria capaz?", contam os diretores e roteiristas.

Luciana e Vinícius nasceram em Porto Alegre e estudaram cinema na Pucrs. São autores de curtas-metragens que foram exibidos em vários festivais pelo mundo, como Roterdã e Montevidéu.

O enredo parte com a adolescente Ana (Maria Galant) e a menina Julia (Anaís Grala Wegner) a bordo de um ônibus, saindo da Capital. Enquanto um asteroide está em vias de colidir com a Terra, as duas irmãs têm a missão de encontrar o pai, em uma pequena cidade cuja atração turística são os fósseis de animais pré-históricos.

Com o fim do mundo iminente, Ana e Julia começam a confundir a realidade externa com as suas sensações internas e, no caminho, encontram fantasias, superpoderes, fantasmas e dinossauros. O elenco também conta com Felipe Kannenberg, Marina Mendo, Nicholas Perlin e Otávio Diello.

Os diretores contam que descobriram a cidade de Mata, onde gravaram a maior parte do longa, fazendo a pesquisa para as gravações do curta Antes do lembrar. Lá, filmaram no Jardim Paleobotânico e no museu do município. "Na época, já tínhamos a ideia do roteiro do Irmã, e quando chegamos na cidade percebemos que seria perfeita."

Vinicius estudou História antes de ingressar no curso de Cinema, e sempre teve interesse em abordar paleontologia, arqueologia e ancestralidade em algum projeto cinematográfico: "Antes do lembrar foi o primeiro projeto em que isso foi possível. Já na construção da narrativa do Irmã, a ideia era trazer contraste entre o espaço onde essas duas irmãs chegam, carregado de passado e de um certo esquecimento, e a energia que elas carregam consigo, de mudança".

Conforme os autores, os registros paleontológicos de Mata serviam para mostrar "algo cristalizado no tempo, mas ao mesmo tempo algo que é transformado, que não é mais o que era antes". Na visão deles, de alguma forma, os fósseis são representações de permanência, mas também de mudança, transformação. "Em si, eles carregam o contraste que queríamos entre o pai conservador e as suas duas filhas progressistas. O filme é sobre esse encontro e sobre esse confronto também. E sobre o apocalipse, é claro, o fim de um mundo e a incerteza do que virá."

Os cineastas reconhecem que a obra traz questões pessoais dos próprios realizadores, mas também aborda um sentimento sobre o nosso País. "Já em 2016, era um momento de turbulência política e social. Vivíamos um momento pré-apocalíptico naquela época", afirmam.

Igualmente, era um período em que o feminismo no Brasil e na América Latina ganhava uma nova forma, com novas gerações de mulheres protestando pela igualdade e pela autonomia de seus corpos. "Neste filme, usamos tudo isso como base para construir nossas personagens."

O roteiro segue essas duas irmãs à procura do pai Carlos (Felipe Kannenberg), do qual a menor nem lembra mais o rosto, deixando para trás a mãe doente, Irene (Marina Mendo). "O filme é carregado com a sensação de uma grande e violenta mudança chegando. Para nossas personagens, a mudança é a perda da mãe e do pai voltando às suas vidas, tentando recuperar o poder sobre elas; quanto ao mundo, está chegando um asteroide e não sabemos o que vai acontecer quando ele chegar", explicam Luciana e Vinícius.

Eles relatam que queriam um clima de incerteza sobre o futuro na trama, porque era assim que se sentiam na época de escrita do projeto: "E é assim que você se sente várias vezes enquanto cresce e descobre como lidar com a vida adulta. Queríamos estar perto dessas duas irmãs, entrar em seu pequeno lugar privado e estar lá enquanto o mundo inteiro ao redor desmorona. Queríamos contar uma história sobre um possível recomeço e o fim de tudo, sobre permanência e mudança".

Com uma equipe bastante enxuta, a produção aconteceu no verão de 2017, com recursos próprios da produtora Pátio Vazio, bastante limitados. "Contamos com inúmeros apoios, como do próprio município de Mata e dos seus moradores. Mas, por mais desafiadoras que essas gravações tenham sido, nosso elenco e equipe estavam bastante engajados em realizar o longa, apaixonados pelo projeto, e foi dessa paixão que conseguimos criar esse filme que está tendo uma trajetória tão incrível no circuito de festivais", destacam os diretores sobre os profissionais envolvidos.

Festivais, trabalho com elenco infantil e novo projeto

Vinícius Lopes e Luciana Mazeto filmaram segundo longa, Despedida, também com atriz mirim de Irmã

PÁTIO VAZIO/DIVULGAÇÃO/JC