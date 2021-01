Camila Morgado e Zélia Duncan são atrações do Metrópolis desta semana

O programa Metrópolis desta sexta-feira (22) é voltado ao dossiê #MariasDaPenha, que traz como foco a violência contra a mulher. Um assunto que exige urgência, na medida em que o Brasil registra, em média, um caso de estupro a cada nove minutos e três vítimas de feminicídio por dia. As entrevistadas da semana são Camila Morgado, Branca Vianna e Zélia Duncan. Apresentado por Adriana Couto, o programa vai ao ar às 19h25min, na TV Cultura.

Na edição inédita desta semana, Camila Morgado fala sobre Janete, mulher vítima de violência doméstica que a atriz interpreta na série Bom Dia Verônica, da Netflix. A série foi eleita, nesta semana, como melhor obra de dramaturgia para televisão de 2020 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Camila recebeu um dos prêmios de melhor atriz, enquanto seu colega de cena Eduardo Moscovis foi agraciado como melhor ator.

Por sua vez, Branca Vianna comenta sobre o podcast Praia do ossos, que tem causado grande repercussão nas redes sociais. A produção apresenta uma ampla investigação sobre o assassinato de Ângela Diniz, executada com quatro tiros pelo seu então namorado, Doca Street.

Encerrando esta edição, o Metrópolis também conversa com Zélia Duncan, cantora que está completando 40 anos de carreira. Ela comenta sobre o lançamento do disco comemorativo com músicas da Alzira E, que está tendo seu primeiro single lançado esta semana, e sobre o diário que mantém na plataforma Instagram.