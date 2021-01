Projeto Ecarta Musical apresenta a cantora Loma Pereira neste fim de semana

Neste sábado (23), o projeto Ecarta Musical traz a cantora Loma Pereira, para apresentar o show online de MPB Crisálida. O repertório é eclético e traz as canções Como nossos pais, de Belchior; Tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira; Paisagem na janela, de Lô Borges e Fernando Brant; Parentes na África, de Cao Guimarães; Não chores mais, de Gilberto Gil; Mercosur 21, de Leonardo Ribeiro e Robson Barenho; a autoral O meu lugar, em parceria com René Duque e Cao Guimarães; entre outras. A intérprete vem acompanhada do pianista Nilton Junior da Silveira.

Fundação Ecarta Instagram YouTube Loma é reconhecida pelo engajamento em projetos musicais das culturas regionais com destaque para o Maçambique de Osório e em manifestações afro-brasileiras. A apresentação é transmitida pelas redes sociais da Facebook ), além do, com acesso gratuito, a partir das 18h.

Somando 48 anos na música, Loma iniciou a carreira no Grupo Pentagrama e integrou festivais nativistas. Como solista, teve participações especiais em espetáculos com Giba Giba, Fernando Ribeiro e Geraldo Flach e, posteriormente, durante dez anos no Cantadores do Litoral.

A cantora estudou Teoria e Solfejo no extinto Liceu Musical Palestrina (Porto Alegre) e na escola do Sindicato dos Músicos (Rio de Janeiro). Dividiu palco com Baby do Brasil, Amelinha, Sergio Dias, João de Aquino e Billy Blanco. Esteve presente em gravações com Alceu Valença, Elza Soares, Kleiton e Kledir, Belchior e Gilberto Gil. É autora do LP independente Loma.