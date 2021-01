Parangolé recebe primeira Roda de Choro desde a pandemia, com entrada franca

Depois de dez meses sem apresentações ao vivo, o bar Parangolé (Lima e Silva, 240) começa a retomar a sua agenda de shows presenciais em Porto Alegre neste sábado (23), a partir das 19h. A edição especial da já tradicional Roda de Choro, comandada pelos músicos Elias Barbosa e Azevedo Cabelinho, acontece como uma contrapartida do Inciso II da Lei Aldir Blanc, destinado ao subsídio de espaços culturais.

A entrada é franca, com reserva por telefone nos números (51) 3019-6898 e (51) 99196-3899. A medida tem como objetivo garantir o respeito à lotação máxima de 50% do espaço. Quem não conseguir participar desta edição terá uma segunda oportunidade, no próximo dia 30, no mesmo horário.

O show será realizado na varanda, e o público poderá ocupar tanto o espaço externo quanto interno, sempre respeitando o distanciamento social. O uso de máscara é obrigatório, exceto durante as refeições, e o Parangolé disponibiliza álcool gel em diversos pontos do estabelecimento, além de garantir distanciamento entre as mesas.

Barboza é bandolinista e compositor, e seu álbum Luminoso – Elias Barboza Quinteto (2018) ganhou o Prêmio Açorianos de Música nas categorias Melhor Disco Instrumental e Melhor Compositor. Azevedo, por sua vez, é cavaquinista e violonista, parceiro de Barboza há mais de dez anos.