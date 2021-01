Conhecido pela sua técnica vocal que lhe permitiu cantar diversos papéis, do lírico ao dramático, o maestro e tenor espanhol Placido Domingo completa 80 anos nesta quinta-feira (21). Muito reconhecido como cantor de óperas, Domingo compôs ao lado do italiano Luciano Pavarotti e do também espanhol José Carreras o famoso trio erudito Os Três Tenores, que fez muito sucesso nos anos 1990 e no início da década de 2000.