Quarteto masculino interpreta canções de mulheres no Palco 373

Tendo canções de Dolores Duran, Fátima Guedes, Joyce, Angela Ro Ro, Sueli Costa, Rita Lee, Adriana Calcanhoto, Ceumar, Alice Ruiz, D. Ivone Lara, Marisa Monte, Marina Lima e Ana Terra no repertório, o show online Elas por Eles inaugura o palco virtual do Espaço 373 em 2021. Nesta quinta-feira (21), às 20h, a apresentação é uma homenagem de Dudu Sperb (voz), Nico Bueno (baixo), Antonio Flores (guitarra) e Fernando Sessé (percussão) às compositoras e intérpretes brasileiras.

Shangrilá (Rita Lee / Roberto de Carvalho), Vai saber (Adriana Calcanhoto), Flor de ir embora (Fátima Guedes), Silencia (Ceumar), Mistérios (Joyce/Maurício Maestro) e Alvorecer (D. Ivone Lara/Délcio Carvalho) são algumas atrações do setlist do espetáculo. O roteiro - veja mais no YouTube - conta ainda com a poesia, declamada, das letras de Anelis Assumpção, Karina Buhr, Socorro Lira e Tulipa Ruiz.