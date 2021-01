Um 'Pinóquio' mais sério e sombrio chega às salas brasileiros

A clássica história do boneco de madeira que vira um garoto de verdade ganha uma atmosfera mais sombria em Pinóquio (Itália, 2021, 125min), adaptação em formato live-action que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21). Dirigido por Matteo Garrone (Gomorra, Dogman), o longa traz o vencedor do Oscar Roberto Benigni como Gepeto, um marceneiro solitário que acaba criando um boneco de madeira que ganha vida.

A proposta de Garrone é aproximar sua adaptação do espírito de As aventuras de Pinóquio, escrito por Carlo Collodi e publicado em 1883. Ao invés do tom positivo e alegre da clássica animação de 1940, que tornou-se icônica para o personagem, a proposta é de uma abordagem mais séria e fiel aos questionamentos do livro original.

Desejoso de ser pai, Gepeto manifesta em voz alta o desejo de que Pinóquio (Federico Ielapi), o brinquedo que tinha acabado de construir, ganhasse vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do boneco faz com que ele se perca de casa, embarcando em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos e tendo contato direto com os perigos do mundo.

Além de realizar o antigo sonho de adaptar Pinóquio para o cinema, Garrone teve uma segunda realização pessoal: dirigir Roberto Benigni, que ganhou fama definitiva por sua atuação em A vida é bela, que rendeu-lhe o Oscar de Melhor Ator. Pinóquio marca a volta de Benigni à telona, depois de um hiato de oito anos.