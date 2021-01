Instituições da Sedac começam 2021 com reabertura gradual ao público

A partir desta quarta-feira (20), a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) voltará a receber visitantes, em esquema de agendamento pelo e-mail [email protected] Também serão reabertos alguns espaços e instituições que funcionam no prédio da Andradas, 736: Macrs, Espaço Maria Lídia Magliani e Sala Radamés Gnattali.

A CCMQ receberá um número restrito de pessoas por turno, de forma a respeitar os protocolos de segurança contra a Covid-19. Também mediante agendamento, o público poderá contar gratuitamente com uma opção de visita mediada pela equipe da Casa de Cultura. “Esta é a primeira etapa da reabertura, que será gradativamente ampliada. Vamos garantir que o público possa fruir os espaços culturais da maneira mais segura possível. As visitas pré-agendadas e com quantidade de público controlada nos garantem o cumprimento rigoroso de todos os cuidados sanitários que se fazem necessários”, observa o diretor Diego Groisman.

Durante o fechamento, a instituição remodelou seu espaço físico para a reabertura. “No período sem visitação pública, os espaços expositivos e museológicos foram ampliados e renovados pela equipe da Casa de Cultura. São algumas das novidades que o público poderá conferir, inicialmente, por meio de visitas agendadas”, explica Groisman.

As visitas obedecem às diretrizes sanitárias, e algumas instituições estaduais, assim como a CCMQ, também recebem o público mediante agendamento. O mesmo vale para os equipamentos da Sedac no Interior –Museu Estadual do Carvão, de Arroio dos Ratos, e Parque Histórico General Bento Gonçalves, de Cristal (confira abaixo o modo de visitação de cada instituição). O Museu Histórico Farroupilha, de Piratini, está temporariamente fechado para receber melhorias. A previsão é que em março o Theatro São Pedro e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) também retomem as atividades.

- Memorial do RS (Rua 7 de Setembro, 1.020, Porto Alegre)

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 17h, e domingo, das 12 às 17h

- Pesquisa no Arquivo Histórico (Rua Sete de Setembro, 1.020 - 2º andar, Porto Alegre)

- Pesquisa no Museu Antropológico do RS (Mars) – (Rua Sete de Setembro, 1.020 - 2º andar, Porto Alegre)

- Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) – (Rua dos Andradas, 959, Porto Alegre)

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h

Para atividades de pesquisa, é necessário agendamento pelos e-mails [email protected] ou [email protected] nas segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h

- Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205, Porto Alegre)

Visitas de terças a sábados, das 10h às 17h

- Museu Estadual do Carvão (Rua Profª Silvana Narvaez, 61, Arroio dos Ratos)

Visitação na área externa de terça a domingo, das 10h às 17h.

Pesquisas, fotos e visitas guiadas precisam ser agendadas pelo e-mail [email protected]

- Parque Histórico General Bento Gonçalves (Rodovia BR 116, SUL. KM 423, Cristal)

Funcionamento de terça a sexta-feira, das 10h às 17h