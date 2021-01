Psiquiatras gaúchas lançam obra sobre impacto da Covid-19 na população

Instagram @revalorizavida Amazon Nesta quinta-feira (21), às 17h, em live pelo, as psiquiatras gaúchas Elisa Fasolin Mello e Gilmara Bueno lançam o livro O impacto da Covid-19: O que podemos aprender com a pandemia (ReValorizaVida, 141 páginas, R$ 26,89 - Kindle, à venda na). As médicas abordam a chegada da segunda onda da doença.

Em formato de e-book, a obra traz o contexto histórico e político da pandemia no Brasil e no mundo, buscando colocar a visão da Psiquiatria, da Neurociência e o efeito "tsunami" das ondas do novo coronavírus na saúde e na economia global. A publicação ainda traz orientações e estratégias de enfrentamento que podem ser empregadas para minimizar os efeitos na saúde física e mental da população - incluindo crianças e adolescentes, com notas pessoais, indicando, a partir da experiência de cada uma, recursos e exemplos de superação às adversidades.

O impacto da Covid-19: O que podemos aprender com a pandemia é uma produção da empresa ReValorizaVida, destinada à recuperação e valorização da vida, juntamente com a humanização das abordagens em Saúde Mental. A empresa atua por meio da plataforma digital gratuita, Mind Joint, desenvolvida para a identificação e prevenção de suicídio. Também desenvolve o futuro aplicativo "JuntaMente", voltado à saúde mental, e oferece o serviço de atendimento psiquiátrico no Centro de Estudos para a Avaliação e Tratamento da Depressão do Hospital Blanc de Porto Alegre (CEAD), bem como realiza cursos e produções de e-books, com o objetivo de fornecer informações, orientações e psicoeducação à população em geral, ao traduzir conteúdo científico em uma linguagem simples, ética, acessível e atual.