Instituto Ling retoma ciclo 'Conversas sobre arte' nesta terça-feira

O Instituto Ling inicia sua programação de 2021 nesta terça-feira (19), retomando o ciclo Conversas sobre arte. A primeira edição do ano terá como convidado o pesquisador Francisco Dalcol, atual diretor-curador do Margs.

Durante o painel, Dalcol falará sobre arte contemporânea a partir de correntes e vertentes como pop art, minimalismo, conceitualismos, povera, land art, happenings, performance, body art, vídeo, entre outros; além de manifestações mais recentes da produção contemporânea.

A atividade será transmitida ao vivo, a partir das 20h, em plataforma digital. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site

canal do YouTube do Instituto Ling As aulas do ano passado com Francisco Marshall, Paula Ramos, Camila Schenkel e Rafael Vogt Maia Rosa estão disponíveis no

Francisco Dalcol também atua como professor-colaborador da especialização em Práticas Curatoriais do Instituto de Artes da Ufrgs, ministrando disciplinas como Crítica de Arte, Estudos Curatoriais e Expositivos, e História das Exposições. É doutor em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Ufrgs, com estágio de doutoramento no exterior no Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa.

Em 2019, Dalcol foi agraciado com o prêmio de Curadoria no Açorianos de Artes Plásticas, da Prefeitura de Porto Alegre. É membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Além de se dedicar à investigação teórica e histórica sobre estudos expositivos, curatoriais e história das exposições, sua atuação curatorial envolve projetos com artistas históricos e contemporâneos e com acervos privados e públicos, desenvolvendo exposições individuais e coletivas em museus, instituições e galerias, assim como a editoração de catálogos, livros e publicações de arte.