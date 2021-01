Educadora utiliza brincadeiras para crianças aprenderem finanças

A educadora financeira Ana Pregardier criou um método exclusivo no Brasil para ensinar pais a educarem financeiramente seus filhos, de até 12 anos, de forma didática e com resultado efetivo: Programa Finanças é Coisa de Criança, baseado em método científico testado e comprovado no Brasil e no exterior. De acordo com ela, o método Lúdico-Vivencial de Formação de Hábitos (LVFH) permeia todas as interações, materiais e o próprio curso “que ensina e traz ferramentas, propiciando que pais possam ensinar aos seus filhos sobre Educação Financeira de forma leve, divertida e com resultado”.

A programação conta com uma série de lives gratuitas para que os pais possam conhecer, degustar e experimentar junto com seus filhos as dicas dadas pela educadora. Ana desenvolveu o método por intermédio da experiência com mais de 100 mil pessoas e o submeteu à verificação junto a entidades acadêmicas no Brasil e na Rússia.

Brincadeiras divertidas, leves e que, muitas vezes, nem falam sobre números são utilizadas para divertir pais e filhos enquanto criam traçados mnésicos que proporcionam novos caminhos de resposta para situações financeiras. "Para quem olha de fora, é uma brincadeira, mas depois que a brincadeira acaba, os pais percebem que seus filhos começam a falar e agir com novos comportamentos, os quais, evidentemente, são de educação financeira", explica Ana Pregardier.

O programa é composto por um curso com seis módulos para pais com filhos até os 12 anos, propiciando acesso à dicas e conteúdos exclusivos com o seu acompanhamento direto. Estas e outras novidades estarão disponíveis em uma maratona de lives esclarecedoras sobre o assunto que estão sendo transmitidas, durante os meses de janeiro e fevereiro, ao vivo.

As próximas lives, sempre à 19h, estão agendadas para os seguintes dias 18, 20, 21, 22, 25, 26/ e 28 de janeiro, além de 2 de fevereiro. Já no dia 4 de fevereiro, a educadora ministrará um webinário ensinando quatro passos sobre “Como Ensinar Educação Financeira aos filhos enquanto brinca?”, às 20h, no canal do YouTube “Finanças é Coisa de Criança”