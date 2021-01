Meme Incubadora Cultural abre programação de oficinas e apresentações com inclusão

canal do YouTube do centro cultural O Meme Estação Cultural, espaço de manifestações artísticas criado há 17 anos no bairro Cidade Baixa, teve um de seus projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, via Sedac-RS. De janeiro a abril, o Meme Incubadora Cultural apresenta uma programação composta por seis eixos que vão desde as já tradicionais oficinas de verão da casa (Verão Insano), passando pelo Projeto Sobre Mulheres, o Expressões Poéticas, surgido na pandemia, o Rua da Criança – edição páscoa e o Mosaico de Territórios da Cultura, que faz uma ponte com outros espaços culturais do Estados. O lançamento oficial ocorre nesta segunda-feira (18), às 20h, no

A proposta é oferecer uma gama diversificada de atividades formativas, apresentações e imersões artísticas ao longo dos quatro primeiros meses do ano. Tudo com a preocupação de congregar diversas práticas de inclusão que geram ampla democratização de acesso à cultura, formação de plateia e formação de novos agentes culturais, gerando 54 empregos diretos e mais de 900 indiretos, incluindo 10 ações com acessibilidade de conteúdo - tradução em Libras.

Em 2021, o Meme completa 18 anos de atuação. Seis projetos integram o guarda-chuva do Meme Incubadora Cultural: Incubadora Meme, Mosaico de Territórios da Cultura, Verão Insano, Meme Expressões Poéticas, Projeto Sobre Mulheres e Projeto Rua da Criança.