Roda Viva traz integrantes do Manhattan Connection nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (18), o Roda Viva recebe remotamente os jornalistas Lucas Mendes e Caio Blinder e o escritor Diogo Mainardi, integrantes do Manhattan Connection - programa que estreia na TV Cultura na próxima quarta-feira (20) e busca debater assuntos como política, economia e entretenimento. No programa conduzido por Vera Magalhães, os entrevistados abordam, entre outros assuntos, as "loucuras da era Trump e demais regimes populistas e autoritários ao redor do mundo".

A atração vai ao ar às 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no canal do YouTube e nas redes sociais Twitter e Facebook. O programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Raul Juste Lores, diretor da revista Veja São Paulo; Martim Vasques da Cunha, escritor e jornalista; Adriana Araújo, apresentadora da TV Record; Kenya Sade, programadora do canal Trace Brazuca; e Cristina Padiglione, colunista do jornal Agora São Paulo e autora do TelePadi, parceiro do jornal Folha de S. Paulo.

Lucas Mendes é jornalista e apresentador, com passagens pela Rede Globo e pela revista Manchete. Em outubro de 2015, foi agraciado, em Nova York, com o Maria Moors Cabot, o prestigiado e mais antigo prêmio do jornalismo estadunidense. Já Caio Blinder, jornalista desde 1976, trabalhou na TV Bandeirantes, TV Cultura e Record, além de ter sido correspondente, nos EUA, para a Folha de S.Paulo e Jovem Pan. Diogo Mainardi, por sua vez, é escritor, produtor e roteirista de cinema. Ganhou notoriedade ao assumir a coluna semanal na Revista Veja, em 1999, onde escrevia sobre a sociedade brasileira e tendências políticas. Ganhou o Prêmio Jabuti, em 1990, com seu livro de estreia, Malthus: uma novela.