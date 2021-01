'Bridgerton' é o 5º maior lançamento da Netflix em todos os tempos

Bridgerton, que estreou no último dia 25 de dezembro, vem fazendo um sucesso na Netflix com sua forma particular de apresentar uma trama de época sobre oito irmãos aristocratas. A série já é o quinto maior lançamento da plataforma de streaming em todos os tempos, com mais de 63 milhões de famílias tendo assistido à produção nos primeiros 28 dias.

Adaptação dos romances da autora Julia Quinn, a série criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes, alcançou o primeiro lugar no ranking do serviço de streaming em 76 países. Além do Brasil, isso ocorreu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e na África do Sul. Também ficou no top 10 em todos os demais países onde a Netflix está, com exceção do Japão.

Os números grandiosos de Bridgerton não param por aí. Dados dos bastidores da série mostram que o sucesso é fruto do trabalho de muitas pessoas, e muita madeira para construção dos sets (cerca de 40 km de tábuas foram utilizados). O elenco, por exemplo, conta com 113 pessoas.

Foram 45 dias com filmagens em estúdio e 90 dias com as gravações sendo feitas nas 35 locações da série. Para isso, a equipe de filmagem contou com 1.188 profissionais, incluindo 18 coordenadores de acrobacias e artistas de palco, 232 membros da equipe de figurino e 161 de cabelo e maquiagem. Quanto aos figurinos, foram 123 feitos apenas para a personagem Daphne (isso falando apenas da primeira camada do traje), e mais 232 roupas para todo o elenco.

As danças da série também impressionam em quantidade: foram feitas 25, sendo 16 em áreas internas. E somando os minutos de coreografia criada para Bridgerton, o tempo passa de uma hora. Foram feitos cerca de 3.600 passos de dança, e foram gravados oito bailes. Para isso, a produção contava com 38 dançarinos, além de 10 crianças. Nos ensaios, foram usados seis estúdios diferentes em Londres.

Folhapress