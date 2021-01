Jards Macalé é convidado do programa Metrópolis desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), o Metrópolis apresenta o compilado #NegrasMelodias, com foco em grandes nomes que marcaram e marcam as harmonias da música brasileira: Jards Macalé, Luiz Melodia e Itamar Assumpção. Para isso, a edição conversa com o próprio Jards Macalé, que além de cantor e compositor, é também ator; com o jornalista e escritor Toninho Vaz; e com o artista visual Danton de Paula. Apresentado por Adriana Couto e Cunha Jr., o programa é exibido a partir das 19h25min, na TV Cultura.

Jards Macalé - ou "vários Macalés que formam um Jards indivisível", como ele próprio se definiu - fala sobre a publicação de sua biografia Jards Macalé - Eu só faço o que eu quero. Toninho, por sua vez, fala a respeito de seu livro Meu nome é Ébano - Vida e obra de Luiz Melodia, enquanto Danton conversa sobre as duas obras que criou para o novo Museu Itamar Assumpção.

A edição ainda inclui o guia de final de semana com Adriana Couto e uma reportagem expandida da #ArteEmMovimento, que foca na exposição de Edgar Degas no Masp, com destaque para a Bailarina de catorze anos.