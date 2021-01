Paulinho Parada resgata o piano em apresentação online

Neste sábado (16), às 20h, tem show virtual do músico Paulinho Parada, que lançou em dezembro de 2020 o single Fiz um samba , pela Tratore. Depois de muitos anos sem tocar piano, o artista decidiu realizar uma apresentação online no momento da pandemia.

A ideia de Piano & Canção é interpretar músicas brasileiras diversas, mostrando que podemos utilizar nosso tempo para estudar e aprender durante o distanciamento social, segundo ele, que atualmente é doutorando em Música na Ufrgs. Parada estava desde 2014 sem se apresentar com o piano em seus espetáculos.

Os ingressos custam entre R$ 14,00 e R$ 55,00 - à venda pela plataforma Sympla . O ingresso de menor custo disponibiliza somente o acesso ao show. Já no ingresso de maior valor, o espectador ganha a obra toda do artista em mp3, por e-mail. Na faixa intermediária, por R$ 33,00, a compra dá direito ao EP inédito do músico.

"O piano foi meu primeiro instrumento. Ganhei um teclado no Natal em 2000, tinha 9 anos. Estudei obras de J. S. Bach e Villa-Lobos no piano, para passar na prova específica da Ufrgs, isso já em 2009. Mas meu instrumento de Música Popular sempre foi o violão. Será que vai dar certo tocar canções no piano e ainda cantar? É um grande desafio pessoal", comenta Parada.