Feevale inaugura mostra coletiva online sobre ausência física e presença digital

presencanaausencia.com.br Consequência de um projeto acadêmico da artista France Amaral e da designer Sheisa Bittencourt, doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão da Universidade Feevale, tem inauguração nesta segunda-feira, às 18h, a exposição virtual Presença na ausência. As pesquisadoras são irmãs e há anos militam por inclusão social, por isso, a mostra online - que pode ser acessada até 18 de junho no site- traz uma preocupação ímpar com a acessibilidade.

Com a proposta de pensar a pandemia da Covid-19 pela arte, o diferencial do evento, apresentado pela Feevale, é que realmente todos os públicos estão convidados: pessoas com deficiência visual, auditiva e com mobilidade reduzida poderão vivenciar a exposição por meio de audiodescrição, Libras, legendas ou utilizando um leitor de tela. Para garantir a acessibilidade, foi montada uma equipe multidisciplinar com profissionais de arte, TI, psicologia, design e arquitetura, entre outras áreas.

O grupo trabalha desde setembro de 2020 para criar um modelo em 3D do Espaço Cultural Feevale. Consultores cegos também têm orientado cada etapa do trabalho.

Presença na ausência exibe cerca de 50 obras de 22 artistas – além de arte digital, há fotografia, vídeo, pintura, desenho, bordado e colagem em versão virtual. Os trabalhos refletem diferentes aspectos da vida durante a pandemia, como a solidão e as novas formas de estar junto, evocando a ausência física e a presença digital. Uma fotografia de Carlos Donaduzzi, por exemplo, exibe uma mesa com café da manhã, mas a única pessoa à vista está no monitor de um tablet. Magna Sperb fala sobre saudade no trabalho inédito Teu cheiro em mim, no qual mistura fotos de família com os frascos de perfume que eram usados por sua mãe.

hotsite da exposição Além desses e de outros nomes de destaque na arte no Rio Grande do Sul, a exposição inclui a paranaense Mariana Corteze, a paulista Marcela Novaes, a canadense Piper Maru, ochinês Zhang Qinzhe e os portugueses José Maçãs de Carvalho e Pedro Santos. Todos os artistas gravaram vídeos breves sobre as obras, material extra que estará disponível no

Um dos trabalhos apresentados nesta seleção que ganhou nova significação após a quarentena imposta pela circulação do vírus é o projeto fotográfico Conhecidos de vista, da artista porto-alegrense Letícia Lampert. Para este trabalho - desenvolvido para seu mestrado em Artes Visuais na Ufrgs, finalizado em agosto de 2013 -, ela visitou mais de 50 apartamentos nos bairros centrais de Porto Alegre, onde as ruas, com edifícios em ambos os lados, tendo as janelas próximas demais, configuram uma situação de “confronto” de miradas.

A versão em vídeo que é exibida nesta coletiva virtual também foi exposta em 2013 no Macrs (Sala Augusto Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana), dentro do Prêmio IEAVi (Instituto Estadual de Artes Visuais), obra que rendeu à Letícia uma menção honrosa e ainda foi indicada ao Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. na categoria Fotografia. O projeto também recebeu o Prêmio Pierre Verger de Fotografia naquele ano, na categoria Trabalhos de Inovação e Experimentação na área de Fotografia.

A proposta de publicação de Conhecidos de vista em livro foi aprovada pelo Fumproarte em edital de 2015, mas lançada em 2018. Trata-se de uma obra sanfonada, em capa dura, com todas as páginas recobertas por fotografias. De um lado delas, aparecem somente as vistas de fora dos prédios; do outro, são contemplados os ambientes internos, junto a depoimentos (captados em conversas informais) dos moradores contando o que sabem dos vizinhos, que, quase sempre, não conhecem. Essa proximidade forçada, além de trazer detalhes sobre os hábitos banais daqueles que enxergam, desperta a imaginação sobre o que não veem.

Depois do primeiro lançamento em solo gaúcho, a obra foi apresentada em outras cidades brasileiras, como no Valongo Festival Internacional da Imagem (em Santos/SP). O livro também recebeu indicação ao Prêmio Açorianos de Destaque em Publicações em 2019. “Ele acabou se atualizando porque muito mais gente passou a viver uma situação que antes não percebia tanto. Imagina todos que começaram a trabalhar de casa pela primeira vez... De repente, estão diante de uma janela durante o dia todo! Isto foi criando uma identificação muito grande com este momento. Já me perguntaram se não tinha voltado a fotografar, se não estaria trabalhando numa continuação ou algo assim, mas não. Até porque era fundamental eu entrar na casa das pessoas. O livro fala da observação a distância, mas foi realizado através de visitas, através da quebra desta barreira, o que seria totalmente inviável agora”, comenta a autora.

Apesar de ser um capítulo encerrado, Letícia admite que é interessante ver esta atualização de sentido para quem lê. A edição de Conhecidos de vista (Incompleta, 152 páginas, R$ 70,00) começa a chegar perto do fim, mas ainda há uma boa quantidade à venda, por R$ 70,00, no site da artista e da editora

Miradas em confronto

Trecho do vídeo que também pode ser encontrado no Vimeo da artista

LETICIA LAMPERT/DIVULGAÇÃO/JC