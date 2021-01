Fabio Porchat narra audiolivro infantil gratuito na rede

O Metrô de São Paulo lançou uma retrospectiva de todos os projetos realizados pela Linha da Cultura em 2020. Entre as ações, está o audiolivro O Pequeno Príncipe (Tocalivros Studios, português, 01h25m33s, gratuito), obra icônica de Antoine de Saint-Exupéry, narrado pelo apresentador e humorista Fabio Porchat. Essa obra atemporal pode ser ouvida gratuitamente, por meio de uma parceria entre o Metrô e a Tocalivros Social, acessando por este link do clube digital

O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais vendido no mundo, com mais de 130 milhões de exemplares comercializados e traduzido para 220 idiomas e dialetos. É um dos personagens mais queridos de todos os tempos que emociona crianças e adultos com seus ensinamentos inesquecíveis. Além de Porchat, também participam da narração da obra os atores Thati Lopes e Kaik Pereira.