Confira as estreias da sétima arte na reabertura das salas em Porto Alegre

As redes de cinemas de shopping de Porto Alegre (GNC, Cineflix, Itaú, Cinépolis) retomam suas programações a partir desta quinta-feira (14). A rede Cinemark (no BarraShoppingSul e Bourbon Ipiranga e Wallig) por sua vez, reabre as salas na sexta-feira (15).

Entre as estreias da tela grande, estão os títulos Unidas pela esperança, O mensageiro do último dia, Um crime em comum, Delicadeza é azul (documentário nacional de Yasmin Garcez sobre autismo) e Atravessa a vida (outro documentário brasileiro, de João Jardim sobre o universo escolar no interior sergipano). Ainda são atrações longas internacionais que não tiveram chance de ser exibidos na Capital, mas já tinham estreado em outras praças: o blockbuster Mulher Maravilha 1984 e Legado explosivo, estrelado por Liam Neeson e Kate Walsh.

O Guion também retorna às atividades nesta quinta-feira (14), contando com duas estreias exclusivas: Quarto 212 e Quando Hitler roubou o coelho cor de rosa - além de Unidas pela esperança. Com grande elenco e direção de Peter Cattaneo, a comédia britânica traz um grupo de mulheres casadas com oficiais militares enviados ao Afeganistão que se unem para formar um coral a fim de enfrentar melhor, na Base Militar de Flitcroft, os seis meses de separação e incerteza.