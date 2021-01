Buenos Aires é tema de série documental na TV Brasil

A rica vida cultural e a marcante arquitetura de Buenos Aires são apresentadas pela TV Brasil no quinto programa inédito da série As fascinantes cidades do mundo, produção documental que percorre a capital argentina nesta quarta-feira (13), às 20h30min. O seriado visita espaços conhecidos como a Praça de Maio, a Casa Rosada e a região de Porto Madero. Esse episódio sobre a região caracterizada pelo tango ainda pode ser acompanhado pelo público no aplicativo TV Brasil Play . O horário alternativo é sábado, às 13h, e na madrugada de domingo, à 1h.

Fortemente influenciada pela cultura europeia, mas com seu charme latino, Buenos Aires já foi chamada de "Paris do Sul". Considerada uma das cidades mais sofisticadas da América Latina, a capital argentina é conhecida por sua vida noturna, atividades culturais e arquitetura em estilo europeu. Com qualidade de vida invejável, também concentra quantidade incrível de teatros. A capital argentina é a terra natal de personalidades como o atual Papa Francisco, que foi arcebispo da cidade.

Inúmeros bares e cafés ocupam as ruas movimentadas e os espaços que têm performances de tango. A identidade inconfundível da metrópole foi concebida pela combinação única de imigrantes com o povo nativo, uma fusão de culturas que deu origem à orgulhosa e dinâmica região cosmopolita que é atualmente. Cidade portuária instigante, Buenos Aires se estende de sul a norte ao longo do Rio da Plata e, desde sua fundação, serve como entrada para a Argentina. Os portenhos, como é conhecida a população multinacional da cidade, possui essa referência cultural variada.

Com os sobrenomes italiano e alemão superando em número até os espanhóis, os portenhos valorizam muito sua herança europeia. O estilo de vida e a arquitetura de Buenos Aires são marcadamente mais europeus do que em qualquer outra cidade sul-americana.

Um dos aspectos culturais típicos que mais se destaca na capital é sua música e dança. Nenhum visitante deveria deixar Buenos Aires sem assistir a um show de tango. A dança nacional é talvez a melhor e mais difundida expressão do espírito argentino com sua coreografia incomparável. Praticado em salões de dança, parques, praças abertas e salões de baile, o tango é uma dança de com ritmo sedutor e elegância dos movimentos.

Entre os principais pontos turísticos, estão a Praça de Maio, Casa Rosada e Porto Madero. Desde a fundação da cidade, em 1580, a Praça de Maio tem sido o local de alguns dos eventos históricos mais relevantes do país. Ao redor da praça, que é centro da vida política argentina, estão construções importantes com a prefeitura, a Casa Rosada e a Catedral Metropolitana.

Sede oficial do poder executivo do governo federal, a Casa Rosada foi construída no início de 1857. Exatamente um século depois, passou abrigar também o Museu Histórico e sua coleção de memorabilia presidencial, incluindo faixas, bastões, livros e móveis.

Já Porto Madero representa a última tendência arquitetônica de Buenos Aires. Outrora o porto da metrópole, onde cargas de todo o mundo eram trazidas de navio e armazenadas em armazéns, as docas e edifícios da área foram restaurados na década de 1990 com a ideia de reintegrar o porto à capital, estendendo assim o centro da cidade. Bairro animado e próspero, Porto Madero passou por uma verdadeira transformação. A arquitetura tradicional de seus armazéns deu lugar a lofts, escritórios residenciais e comerciais modernos e luxuosos, restaurantes sofisticados, bares, clubes e cinemas.

