Claro abre sinal do canal E! para estreia de segunda temporada de reality

A estreia da segunda temporada da produção brasileira do E!, Beleza GG, está marcada para esta quinta-feira (14), mas já promove a abertura do sinal do canal para os clientes da Claro a partir desta quarta-feira (13), até 22 de janeiro, para acompanhar novamente a rotina de três modelos plus size brasileiras.

Além das modelos/apresentadoras do programa (Mayara Russi, Denise Gimenez e Fluvia Lacerda), a nova temporada vai contar com a modelo internacional Nahuane Drumond. O reality retrata a luta pelo lema do "body positive" no dia a dia de trabalho das modelos, enquanto enfrentam desafios de mudar de carreira ou expandi-la para outros mercados, questionar as convenções do plus size, entrar no mundo da moda e conciliar com a rotina pessoal.

O Beleza GG estará disponível pelo canal E! (50 e 550) e pelo live streaming no NOW para que os clientes Claro fiquem por dentro desse e de outras atrações da emissora.

Atração também pode ser assistida pelo aplicativo do NOW em serviços móveis e banda larga

CLARO/DIVULGAÇÃO/JC