Goethe-Institut Porto Alegre apresenta primeiro episódio de 'Diálogos expressionistas'

O Goethe-Institut apresenta novidades de sua programação cultural para este mês. Nesta quinta-feira (14), estreia a minissérie mensal Diálogos expressionistas. O produtor, diretor e coordenador do Fantaspoa João Fleck recebe convidados para comentar filmes marcantes do Expressionismo Alemão.

O projeto consiste em uma minissérie de quatro conversas em vídeo e áudio sobre quatro importantes filmes do estilo expressionista. Em cada programa, Fleck fala com um convidado especial sobre os aspectos marcantes de uma das obras e as histórias que a cercam. No primeiro episódio, disponível a partir de quinta-feira (14) no YouTube do Goethe-Institut Porto Alegre e no Spotify (Diálogos Expressionistas), o bate-papo com Ron Selistre - artista visual, músico ex-Damn Laser Vampires e que atualmente se dedica ao projeto Solomon Death - aborda o clássico O gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene (1920).

O filme pode ser encontrado no YouTube gratuitamente. Entre os comentários feitos no programa, estão a influência do filme em obras como O processo, de Fanz Kafka, e a curiosa história de um cinema que exibiu O gabinete do Dr. Caligari por sete anos.

O Expressionismo Alemão marcou a década de 1920 ao utilizar distorções de cenários e de personagens para expressar cinematograficamente desconfortos, conflitos e sensações que emergiam na vida alemã durante esse complexo período histórico. João Fleck ainda conduzirá debates sobre os filmes Nosferatu, de F.W. Murnau (1922); O gabinete das figuras de cera, de Paul Leni (1924), e Metrópolis, de Fritz Lang (1927). Os episódios serão publicados na segunda quinta-feira de cada mês, entre janeiro e abril. Interessados podem visitar a página do projeto no site do Goethe-Institut a partir de quinta-feira (14).

Já na segunda-feira (18), estreia o Beethoverão, uma série de três vídeos produzidos pelo coletivo Pedra Redonda dando novas roupagens às obras de Ludwig Van Beethoven (em homenagem aos 250 anos do músico alemão).