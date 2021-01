Sedac e Fundação Marcopolo lançam edital de R$ 20 milhões

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), em parceria com a Fundação Marcopolo, lançou nesta terça-feira (12) um edital com orçamento de R$ 20 milhões, tendo recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Com foco em Criação e Formação – Diversidade das Culturas, o edital selecionará projetos de Pesquisa, Criação, Formação e Qualificação nas áreas do audiovisual, artesanato, artes visuais, circo, culturas populares, cultura viva, dança, diversidade, linguística, livro, leitura e literatura, música, teatro, museus, memória e patrimônio.

O edital recebe inscrições até 26 de janeiro, em formulário online disponibilizado no site da Fundação Marcopolo . A distribuição dos recursos destinados por meio da Chamada Pública 12/2020 será equânime, feita pela Fundação em todo o Rio Grande do Sul, contemplando cotas sociais, por áreas e segmentos, respaldados pela distribuição demográfica da população do Rio Grande do Sul – Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). O edital terá pontuação específica para Diversidade e, nos projetos de Pessoa Física, 50% para cotas sociais.

Uma das novidades no formato são as ações de busca ativa e desburocratização. Nesse sentido, a meta é facilitar ao máximo todos os processos da inscrição on-line, bem como o contato pessoal com um técnico-responsável, batizado de Anjo. Ele será indicado pela Fundação para atender cada região do Estado. Os anjos farão a busca ativa e auxiliarão na inscrição de projetos. Posteriormente, acompanharão a execução e fiscalizarão os selecionados.

Luciano Balen, coordenador do Edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, acredita no potencial desta proposta: “Estamos propondo uma forma criativa para lidar com as emergências destes tempos. Facilitar o processo, da inscrição à prestação de contas, é abrir livre acesso a todas as regiões, mas também é uma forma de incluir aqueles que nunca participam.” Ele acrescenta: “O Rio Grande do Sul é um Estado único em sua diversidade cultural; é o encontro do pampa latino-americano com o tropical brasileiro, da cultura do Interior, muitas vezes ainda rural, com um urbano contemporâneo das grandes cidades”.

Nos últimos 10 anos, a Fundação Marcopolo selecionou mais de 100 projetos através de Leis de Incentivo à Cultura municipais e federais, além de patrocínio direto. A instituição integra o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). “Nosso objetivo, como Fundação, é fazer com que esses recursos cheguem a todos os cantos, promovendo desenvolvimento cultural. A cultura, os costumes; da forma de vestir e cantar, ao sotaque e a culinária; é isso que nos une como Estado”, diz Leandro Basso, diretor da Fundação Marcopolo.

A Fundarte – Fundação Municipal de Artes de Montenegro será parceira do edital e contribuirá na seleção e acompanhamento dos projetos. As redes sociais da Fundação também servirão para repasse e atualizações das informações e andamento do processo de seleção.