Everton Behenck e Lou Schmidt lançam disco 'Nada mais maldito que um amor bonito'

Depois de lançar a versão impressa de Nada mais maldito que um amor bonito, Everton Behenck divulga - em todos os aplicativos de música e também YouTube - o álbum de seu registro composto por 62 faixas que embalam poeticamente todas as suas alegrias e tragédias sentimentais. “A ideia é que todos sejam transportados para dentro da história. E, como todo mundo já passou por alguma coisa que está contada ali, quem sabe mostrar o caminho para dentro de si mesmo e da sua própria dor. Podemos viver e, também, elaborar juntos esses momentos lindos e doloridos que passamos”, ressalta o autor.

Logo no início da obra, a grandeza de um sentimento que chega sem avisar e nos transforma em outra pessoa. Durante a audição, o ouvinte acompanha a mudança de perspectiva sobre a complexidade e a profundidade desse sentimento arrebatador. Por fim, a beleza dos acertos cede lugar à perplexidade à medida que densas camadas de um coração ferido e apaixonado são expostas.

Todos esses climas, agora, são guiados pela cuidadosa trilha sonora de Lou Schmidt. “Essa é uma experiência bem diferente de tudo que se espera de um trabalho desses. Trazemos uma expressão realista, dark e inusitada. O não-óbvio subvertido, com um trabalho artesanal e milimétrico de ambientação sonora. Pra começar, gravei o Everton declamando os textos em uma sessão só. Ele até quis regravar pra corrigir algumas inflexões, mas eu sempre acreditei que aquela sessão de voz era a mais primal, espontânea, densa e verdadeira que poderíamos e deveríamos ter. Trabalhei o som usando diversas fontes de matéria prima sonora: músicas compostas especialmente para o projeto, outras antigas do meu catálogo, temas improvisados tocados junto com as declamações já captadas, ruídos de cidades ao redor do mundo que eu visitei e sempre gravo quando me soa interessante, texturas criadas com sintetizadores analógicos e guitarras manipuladas, microfonias, velocidades e pitch extremamente alterados. Eu estava muito influenciado pelo som da peça de teatro interativa "Sleep no More". Trouxe essa atmosfera dark”, explica o artista.

"Vale ressaltar que o livro conta uma história. E queríamos que as pessoas pudessem acompanhar esta história como em um filme. Cada momento com seu clima. Com a sua tensão. E assim nós fomos construindo a experiência", completa o autor.