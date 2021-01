Porto Alegre reabre espaços para visitações com agendamento

Parte dos equipamentos culturais de Porto Alegre irá reabrir as portas, com atendimento presencial agendado. O retorno das atividades ocorre após a publicação do Decreto 20.891 , que estabelece protocolos sanitários gerais e setorizados de funcionamento de atividades para prevenção e enfrentamento do coronavírus (Covid-19) na Capital. Conforme a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a higienização das salas deve ocorre entre os intervalos das visitações.

No Arquivo Histórico Moysés Vellinho será permitido um visitante por turno, sob a condição de usar luvas e máscara. Já o Centro de Documentação e Memória - Cinemateca Capitólio irá receber uma pessoa por hora, sob as mesmas condições, e somente nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 15h. No Centro Municipal de Cultura o atendimento presencial vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 18h. Em todos os casos, a visita deve ser agendada com antecedência.

A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães também irá limitar o atendimento a uma pessoa por vez, sem acesso ao acervo. Neste caso, além de solicitar agendamento, o usuário deve indicar quais livros deseja para empréstimo (com prazo de devolução ampliado para 30 dias) e os títulos podem ser consultados no catálogo on-line: pergamum.procempa.com.br.

Outros equipamentos, como a Pinacoteca Ruben Berta, Casa Torelly, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e Pinacoteca Aldo Locatelli, irão permitir o acesso de dois visitantes por vez, desde que mantido o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.