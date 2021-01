HBO estreia série espanhola 'A peste' nesta segunda-feira

A série espanhola A peste estreia na América Latina nesta segunda-feira (11), às 22h, exclusivamente na HBO e na HBO Go. O enredo se passa na segunda metade do século XVI, quando Sevilha era a metrópole do mundo, porta de luz entre a América e a Europa, Cidade onde a riqueza floresceu com facilidade graças ao comércio internacional, ao ouro e à prata e também à coexistência de locais e estrangeiros: cristãos, judeus convertidos, mouros, escravos, libertos, malandros, ladrões, prostitutas, nobres e plebeus. No entanto, também foi uma porta de sombras pelo lixo, fome, inundações e epidemias.