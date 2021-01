Roda Viva traz cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó

Na noite desta segunda-feira (11), tem edição inédita do programa Roda Viva na TV Cultura. Com apresentação de Vera Magalhães, a entrevista será com a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó. Diretora executiva do Instituto Igarapé, instituição especializada em segurança e desenvolvimento, ela foi a única brasileira incluída entre os 50 maiores pensadores do mundo, em 2020.

A atração vai ao ar a partir das 22h pela TV, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn. Participam da bancada de entrevistadores Patricia Campos Mello, escritora e repórter do jornal Folha de S. Paulo; Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP; Marcelo Godoy, repórter especial de política do jornal O Estado de S. Paulo; Luís Adorno, repórter do UOL; e Madeleine Lacsko, colunista do jornal Gazeta do Povo.

Graduada em Relações Internacionais, pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, Ilona Szabó tem mestrado em Estudos de Conflito e Paz, pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e especialização em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Oslo, na Noruega. Também fez cursos de Lideranças Transformadoras, em Oxford, e de Gestão de Desarmamento, no Colégio de Defesa Nacional da Suécia, em Estocolmo. Ainda foi consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as maiores e mais estáveis economias do mundo.

Em 2019, a cientista política foi nomeada pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A escolha provocou ataques de setores radicais ligados ao governo. Diante dessas reações, por ordem do presidente Jair Bolsonaro, o ministro foi forçado a suspender a nomeação. Desde então, ela passou a sofrer uma série de ameaças, que a obrigaram a deixar o País.

Autora do livro Drogas: as histórias que não te contaram, foi a única brasileira incluída na lista dos 50 maiores pensadores do mundo, em 2020, publicada pela revista britânica Prospect, especializada em Ciências Políticas.