Neste domingo (10), às 21h, o Persona presta homenagem a um dos grandes nomes do cinema nacional: Antonio Pitanga. No programa da TV Cultura, ele fala sobre sua trajetória pessoal e profissional, Cinema Novo, racismo e muitos outros assuntos que o acompanharam ao longo dos anos. A entrevista ainda conta com depoimentos de Zezé Motta, Othon Bastos, Ney Latorraca e Silvio Guindane.

Baiano, nascido no Pelourinho, Pitanga é conhecido por sua ampla atuação no cinema, teatro e televisão. Aos 81 anos, ele traz em seu extenso e aclamado currículo filmes que marcaram a história do audiovisual brasileiro, como O pagador de Promessas - vencedor do Palma de Ouro em 1962 -, Barravento e muitos outros.

"São momentos em que abrimos o coração para revisitar nossa história. E a nossa história está calcada no desenvolvimento de um País. [...] Vocês me fizeram abrir o baú da memória", diz Pitanga sobre o programa - apresentado por Atilio Bari e Chris Maksud.