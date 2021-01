Orlando Morais faz live solidária com Luiz Caldas e Manno Goés

Depois de um ano complicado e de tantas incertezas, nada melhor do que começar 2021 com o astral renovado. Com o intuito de oferecer entretenimento e diversão, sem abrir mão da segurança necessária nesse momento crítico de pandemia, o cantor e compositor Orlando Morais irá realizar uma live especial nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, de caráter 100% solidário. A apresentação, diretamente de Maceió, contará com as participações especiais de dois grandes pilares da música baiana: Luiz Caldas e Manno Góes.

Os ingressos já podem ser adquiridos no site www.showin.tv (mesma plataforma por onde será feita a transmissão) e o público poderá pagar quanto quiser já que o valor arrecadado com o show será integralmente revertido à Associação Acolhimento Mãe das Graças, uma instituição civil, beneficente e de promoção social, sem fins lucrativos que atende a uma população, em sua maioria de idosos, em situação de abandono familiar e acometidos por Alzheimer, Parkinson, hipertensão, diabetes, entre outras doenças.

Com previsão de duas horas de duração, o encontro de Orlando Morais, Luiz Caldas e Manno Góes promete um repertório que passeia por todas as carreiras, sem abrir mão de grandes sucessos de Orlando, como Grunir, Cruzando raios, Na paz, os clássicos de Luiz Caldas Haja Amor e Tieta, além da famosíssima Milla, de Manno Goés.

“O ano de 2020 foi extremamente difícil para a humanidade. Todos estamos sofrendo demais com essa pandemia, e é claro que o começo de 2021 não será diferente. Então fico muito feliz em poder trazer música pras pessoas para que elas possam se divertir de maneira segura e em casa. Ao mesmo tempo, é muito reconfortante usar a arte e as lives para ajudar pessoas em situação de risco como as atendidas com tanto carinho e dedicação pela Associação Acolhimento Mãe das Graças”, diz Orlando.