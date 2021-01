Série de vídeos com leituras para público infantil estreia neste sábado

YouTube A partir deste sábado (9), às 15h, o Grupo Ueba Produtos Notáveis convida o público infantil a embarcar em uma viagem pelo mundo da leitura e da imaginação. Com seis episódios semanais de aproximadamente 10 minutos no, a série Sótão da Flor – Leituras conta histórias e fábulas de clássicos da literatura infantil e juvenil, de forma lúdica e educativa, pela personagem Flor.

Com seu jeito divertido e irreverente, Flor é capaz de fazer tudo acontecer em seu sótão mágico. Os capítulos inéditos são: As Fábulas de Esopo, Histórias de La Fontaine, Os seres e fadas de Charles Perrault, Contos dos Irmãos Grimm, Histórias de Hans Christian Andersen e O famoso sítio do Monteiro Lobato. Os episódios terão também interpretação de Libras, para inclusão dos surdos.

O projeto Sótão da Flor surgiu durante a pandemia, quando o Grupo Ueba Produtos Notáveis, de Caxias do Sul, se viu impossibilitado de apresentar sua arte presencialmente e precisou reinventar-se. Foi quando idealizou, de forma experimental, uma web produção para crianças e jovens, com atividades culturais, dicas e muita arte.

Os idealizadores Aline Zilli (atriz que interpreta Flor) e Jonas Piccoli estudaram diversas técnicas, de filmagem, edição, formato e atuação, para que o programa prendesse a atenção do público-alvo. O canal nasceu em setembro, para marcar os 16 anos do Grupo Ueba, que ao longo de sua história encantou o público pelas páginas dos seus livros e percorreu o Brasil e o mundo com plateias lotadas em seus espetáculos teatrais.





Os seis episódios têm como cenário o sótão do centenário Moinho da Cascata, sede do Grupo Ueba nos últimos anos. A direção e roteiro ficam por conta do ator e dramaturgo Jonas Piccoli, que faz participações especiais no projeto. As ilustrações são de Fredy Varella. O projeto tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura no Rio Grande do Sul (Pró-Cultura RS).

“Os vídeos falam de seis grandes escritores de contos e fábulas direcionados a crianças e jovens. Os episódios trazem informações históricas sobre a vida desses autores e sempre contam ou narram uma de suas obras. Trata-se de conteúdo de qualidade disponível gratuitamente na internet de forma divertida e inusitada, garantindo uma oferta cultural com viés pedagógico”, destacam Aline e Jonas.