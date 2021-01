canal do YouTube da Fundação Ecarta Neste sábado (9), o projeto Ecarta Musical recebe o compositor James Liberato para interpretar o álbum autoral Manacô, seu quarto disco solo, composto por sete faixas , além de temas instrumentais. No show virtual, o músico apresenta o jazz característico da sua obra e sonoridades brasileiras e sul-americanas, acompanhado da vocalista Ana Cris Bizarro, de Luis Henrique New no piano e de Guilherme Goulart no acordeon. A transmissão começa às 18h, com acesso gratuito nas redes sociais e

Liberato tem 42 anos de trajetória musical com trabalhos autorais. Manacô lhe rendeu o Prêmio Açorianos 2020 na categoria de Melhor Compositor Instrumental. O título do CD é uma expressão da tribo dos Kulina, da Amazônia, e se refere à maneira como se relacionam e se apoiam em comunidade, em uma lógica baseada no que se oferece, ao invés de aquilo que se possui.

O instrumentista e compositor ainda é professor do Curso Técnico de Música da Escola Superior de Educação Profissional, em São Leopoldo, onde ministra aulas de guitarra, prática de conjunto, harmonia e improvisação. Iniciou contato com a música ainda na adolescência.