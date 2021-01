Zeca Camargo, Edu Guedes e Glenda Kozlowski comandam o especial Band Verão

O Band Verão estreia nesta quinta-feira (7), com programas direto do Rio Grande do Norte. Para dar a largada, Zeca Camargo comanda à noite, a partir das 22h45min, o programa Zeca pelo Brasil. A atração pega carona na estação mais quente do ano para mostrar as surpreendentes paisagens do estado.

Na sexta-feira (8), às 9h, Edu Guedes ensina receitas especiais em um cenário paradisíaco de Natal durante o The Chef. À noite, a emissora exibe o Música na Band Verão, com um show exclusivo de Dinho Ouro Preto, na praia de Tabatinga, às 22h45min. A apresentação é de Zeca Camargo.

E, para fechar a semana com chave de ouro, Glenda Kozlowski apresenta reportagens do litoral potiguar no Show do Esporte deste domingo (10), a partir das 10h.

As gravações foram realizadas em diversas cidades, como Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso, Currais Novos, Passa e Fica, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante, entre outras. O projeto ainda inclui uma série de boletins de um minuto com dicas e curiosidades sobre o Rio Grande do Norte.

O Band Verão vai ao ar de quinta-feira a domingo, durante o mês de janeiro, para todo o Brasil.

Guia de turismo pelo Rio Grande do Norte

Zeca Camargo desvenda locais inexplorados no estado no Nordeste brasileiro

BAND/DIVULGAÇÃO/JC