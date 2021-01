Telecine destaca Nicolas Cage e Jason Mamoa nesta semana

Nicolas Cage faz aniversário nesta quinta-feira (7), e o Telecine Pipoca apresenta três filmes estrelados pelo ator para comemorar a data. A partir das 20h15min, na sequência, tem O vidente, com Julianne Moore e Jessica Biel; Ajuste de contas e A cor que caiu do espaço, adaptação do conto homônimo escrito por H. P. Lovecraft. O ator, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1996, pode ser encontrado em mais de 20 produções no streaming do Telecine.

O romance Queen & Slim - Os Perseguidos é a descoberta da semana e vai ao ar na sexta-feira (8), no canal Premium da rede. Na trama, Queen (Jodie Turner-Smith) e Slim (Daniel Kaluuya) se tranformam em símbolo de resistência nacional após serem abordados por um policial racista, que acaba morto, e fugirem. O longa é a estreia no cinema da diretora Melina Matsoukas, ganhadora do Grammy de Melhor Videoclipe por Formation, de Beyoncé.

Aquaman é a superestreia de sábado (9), no Telecine Premium, e traz o meio humano, meio atlante Arthur Curry (Jason Mamoa) tentando impedir que seu irmão, o Rei Orm (Patrick Wilson), ataque a superfície para destruir a raça humana e, assim, recuperar o lendário Tridente de Atlan e o trono de Atlântida. A produção ainda conta com Amber Heard no papel de Mera e Nicole Kidman como Atlanna.