Galeria Ecarta inaugura mostra 'Ambiente moderno', de Gabriel Pessoto

A partir desta quinta-feira (7), a Galeria Ecarta apresenta a mostra Ambiente moderno, do artista paulista Gabriel Pessoto, com curadoria do escritor carioca Gabriel Bogossian. A exposição é composta por 13 trabalhos dispostos em diferentes mídias, reunindo fotografia, desenho, instalação e vídeo/GIF, produzidos entre 2019 e 2020. A visitação é gratuita, seguindo protocolos sanitários, podendo ser realizada até 31 de janeiro na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

A pesquisa recente de Pessoto propõe um diálogo entre práticas e visualidades tradicionais com um repertório de vivências permeadas pelo consumo da imagem digital e pela discussão sobre sexualidade e papéis de gênero. De acordo com o curador, algumas das obras parecem criar um pequeno curto-circuito de técnicas, em que o artista usa manuais de bordado para realizar vídeos, ou papel e têxteis para produzir objetos que não são adequados para a produção dos mesmos: “Outro ponto da obra reflete sobre o poder pedagógico das imagens, como elas nos educam e nos ensinam certas habilidades e formas de comportamento. Nesse sentido, é uma prática artística que se debruça sobre o valor moral das imagens, que buscariam segundo essa perspectiva nos instruir, moldar o comportamento”.

Ainda conforme Bogossian, vale destacar o quanto essa pedagogia das imagens tem ligação com os aprendizados de gênero, um assunto muito em voga nas discussões feministas e do ativismo LGBTQI+ e que aqui e ali vem aparecendo com mais força na produção artística contemporânea. “É uma reflexão, portanto, com uma carga política consistente e sutil, que se liga de uma maneira bastante original às discussões atuais no campo da arte e da cultura”, constata o autor.