Duo Abreu & Spinelli lança livro digital de partituras e documentário no YouTube

canal de YouTube do duo Devido à pandemia de Covid-19, os recitais educativos do Duo Abreu & Spinelli, formado pela cantora Geisa Abreu e pelo violonista Jonathan Spinelli, programados para 2020, foram substituídos por um vídeo sobre o projeto chamado The Food of Love, as músicas do teatro shakespeariano, aprovado pela Lei Rouanet em 2017. Em formato de documentário, a produção já está disponível no, trazendo trechos do recital e entrevistas com os músicos e participantes da equipe.

pubblicato.com.br/duoabreuspinelli Um livro de partituras, com as traduções usadas no CD no formato de livro digital e arquivo para download, também está disponível no site. Nas 60 páginas de conteúdo, o público vai encontrar nove músicas transcritas para voz e violão por Jonathan Spinelli e Fernando Lewis de Mattos; uma composição original, que dá nome ao álbum, escrita por Fernando; e um arranjo a capella, do diretor musical João Paulo Sefrin. Essa última música é uma faixa bônus, cantada pelo Duo e por Sefrin, inspiração renascentista que ficou muito interessante na voz dos três, e encerra o CD The Food of Love, as músicas do teatro shakespeariano.

Desta forma, afirma Geisa, “o duo democratiza o acesso ao produto desenvolvido entre os anos de 2018 e 2020, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)”. O material final do projeto pode ser acessado pelas redes sociais da dupla.

A ideia de reunir músicas e textos de William Shakespeare (1564-1616) surgiu em 2016, ano de homenagens ao grande artista pelos 400 anos de sua morte. Muitas pesquisas levaram ao projeto The Food of Love. O projeto é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, do Governo Federal.

Criado em 2015, o Duo Abreu&Spinelli vem desenvolvendo amplo repertório camerístico, com obras originais para voz e violão e arranjos de Jonathan, diretor musical do duo. Geisa, idealizadora e responsável pelo projeto The Food of Love, assina a direção artística.

Mestra em Linguística Aplicada, pesquisadora de língua e linguagem e especialista em Língua e Literatura Inglesa, Geisa Abreu é produtora do Duo Abreu&Spinelli. Jonathan Spinelli é doutorando e mestre em Práticas Interpretativas e bacharel em Violão Clássico pela Ufrgs, professor de música, arranjador e diretor musical do duo.