Festival Isolamento Acústico Sul retoma programação em janeiro

Criado a partir de músicas produzidas durante o isolamento por diferentes artistas, com a ideia de compartilhá-las via experiência digital, o Festival Isolamento Acústico Sul promove nesta quarta-feira (6) bate-papo online com Napkin. A conversa ao vivo ocorre pelo Instagram do evento , às 19h.

Já na quinta-feira (7), no mesmo horário, e também pelo YouTube da Loop Reclame , será exibido o doc show do duo formado por Kimberly Neves (argentina/espanhola) e Natana Alvarenga (brasileira). Napkin tem raízes latinas e transcende a geolocalização com uma música universal, sem gênero musical, muito menos CEP. Juntas, as integrantes criaram uma boa fórmula: indie pop/rock com muita originalidade e personalidade, num show enérgico e dinâmico e longe de arranjos comuns e melodias manjadas. Harmonia entre toques de guitarra e batidas criativas geram uma identidade própria enaltecendo a riqueza do trabalho vocal.

Em 2014, lançaram seu primeiro EP Someday, Maybe. Na sequência da carreira, somam conquistas importantes como: o prêmio "Best Internacional" do Toronto Independent Music Awards (2017), a participação no AudioArena Originals (2017), a apresentação no festival João Rock (2018) e a apresentação no HardRock Cafe de Nova York, na Times Square (2019). Lançaram, no ano de 2019, o álbum de estreia: I.NN.PAK, disco que mostra o início da carreira da Napkin como artistas, expõe bagagens, opiniões, posicionamentos e conselhos com sinceridade.

Em 2020, foi a vez do single feito 100% em casa e por elas mesmas. Estas duas representantes da força e sensibilidade feminina, sentiram a necessidade de compartilhar o misto de sensações vividas nesta quarentena e traduzir em música: Together. E ainda no último ano, lançaram o primeiro videoclipe do álbum I.NN.PAK.

As atrações femininas do festival seguem virtualmente nas próximas semanas de janeiro, com Carla El e Yas Speransa.