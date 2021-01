Roda Viva entrevista autor que previu pandemia de Covid-19

Nesta segunda-feira (4), o programa Roda Viva da TV Cultura exibe entrevista inédita com o escritor David Quammen, autor do best-seller O contágio, livro publicado em 2012, que alertou, com grande antecedência, sobre a pandemia do novo coronavírus. Apresentada por Vera Magalhães, a edição inédita vai ao ar, a partir das 22h, também site da emissora e redes sociais - Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Na entrevista ao programa, Quammen conta que o segredo de seu trabalho está em percorrer diversos países e conversar com cientistas que podem antecipar situações de alto risco, como a provocada pela Covid-19.

Com uma longa carreira literária, David é autor de 15 livros, um deles sobre o vírus Ebola. Ele também escreve para jornais e revistas, como o The New York Times, National Geographic, Rolling Stone e The New Yorker. Ganhou o prêmio literário da Academia Americana de Artes e Letras e venceu três vezes o National Magazine Award, concedido pela Universidade de Columbia, em Nova York.

O programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Luiza Caires, editora de Ciências do Jornal da USP; Reinaldo José Lopes, jornalista de Ciência de Folha de S. Paulo; Carlos Orsi, editor-chefe da revista Questão de Ciência; Mariana Peixoto, jornalista do Estado de Minas; e Ricardo Alexino, jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.