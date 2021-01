Itaú Cultural disponibiliza cadernos digitais sobre arte como alternativa pedagógica

site da Enciclopédia Itaú Cultural A partir de terça-feira (5), estarão disponíveis notrês novos Cadernos do Professor. Os assuntos abordados nesta edição passam pelas obras do pintor e escultor Frans Krajcberg e do artista plástico Abraham Palatnik, além de gêneros do Fotojornalismo. Durante 2020, o projeto foi realizado em conjunto com professores de quatro regiões do País, que enviaram ao Itaú Cultural propostas de planos de aula.

Os conteúdos abrangem arte e cultura brasileiras em roteiros temáticos para professores e alunos, com o objetivo de oferecer abordagens diversificadas de assuntos tratados na Enciclopédia, contribuindo com alternativas pedagógicas e ferramentas multidisciplinares para a formulação das aulas. Já estão disponíveis online cadernos sobre a arte de Regina Silveira, o cinema de rua, além de contos dos autores Rubem Fonseca, Geovani Martins e Ferréz.

Partindo da trajetória do pintor e escultor Frans Krajcberg, as atividades encontradas no caderno Uma Arte Além da Arte: Frans Krajcberg e as Ciências mostram como a relação entre os conhecimentos e experiências pessoais podem estimular a pesquisa, a reflexão e a criação artística. Ao estudar a poética do artista, a escolha dos materiais e as simbologias de sua produção, os alunos têm a oportunidade de expandir conhecimentos para além da arte contemporânea. Eles poderão não somente conhecer a biografia dele, como também relacionar as disciplinas da base curricular com o processo de criação artística, desenvolver um trabalho de pesquisa, produzir esculturas inspiradas em suas obras e fabricar tintas com pigmentos naturais. Assim, o programa aborda de uma única vez artes visuais, geografia, história, língua portuguesa, biologia, química e física.

As obras de Abraham Palatnik, artista visual brasileiro considerado um dos precursores da arte cinética, relacionam arte, ciência e tecnologia, e ampliam, para além do desenho, os meios possíveis de produção artística. Neste caderno, Abraham Palatnik: Uma Poética Visual Cinética, os estudantes conhecem sua trajetória visual, identificam em diversas obras o distanciamento do figurativismo para a total abstração, pesquisam arte moderna e contemporânea na Enciclopédia Itaú Cultural, para ampliar o vocabulário artístico brasileiro e o uso de recursos tecnológicos nas artes visuais. Também são convidados a refletirem sobre práticas artísticas, experimentarem e perceberem que a poética de Palatnik tem relação com conceitos da física. O cronograma do Caderno conta, ainda, com a montagem de uma exposição coletiva, com base nos saberes adquiridos nas aulas.

Em Fotojornalismo: expressão, resistência e construção histórica, os professores ensinam língua portuguesa, artes visuais, história e sociologia, por meio de discussões sobre os problemas sociais da atualidade e observação e análise de registros fotográficos. São apresentados alguns profissionais que marcaram a história da fotografia jornalística, para debater o gênero como forma de expressão, resistência e registro histórico. Após a aplicação do conteúdo, os alunos produzem picture stories e constroem uma cápsula do tempo digital.