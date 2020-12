Atelier dos Arteiros ministra oficinas de desenho para crianças via Zoom

O Atelier dos Arteiros abriu inscrições para suas Oficinas de Arte Online via plataforma Zoom, ministrados por Ana Tedesco. São dois tipos de atividades, a de Desenho Divertido e a de Aventura Narrativa com Desenho. A primeira traz exercícios inventivos de desenhos para que as crianças agucem seu potencial criativo. Através de jogos de criatividade e desafios de desenho, criam-se personagens e lugares imaginários, além de descobrir obras de artistas modernos e contemporâneos. A atividade é para crianças a partir de 6 anos possui dos grupos de horários: nas segundas-feiras, das 16h às 17h15 e às quartas-feiras, das 16h às 17h15.

Já a Aventura Narrativa com Desenho é uma viagem imersiva, na qual crianças e adolescentes participam de um jogo de interpretação de personagens, estilo RPG, com criação de desenhos. Em cada encontro, os participantes se defrontam com novas situações que requerem decisões e enfrentamento de desafios em grupo para dar sequência na aventura. Durante a jornada, encontramos diferentes lugares, pessoas, animais, seres fantásticos e itens mágicos que são registrados no papel. A oficina é para crianças a partir de 8 anos e para adolescentes até 14 anos. O horário é nas sextas-feiras, das 15h30min às 17h.

Mais informações e inscrições pelo WhatsApp: (51) 98175-8225 e e-mail [email protected]