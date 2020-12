TV Cultura exibe retrospectiva sobre política brasileira e norte-americana

Vai ao ar nesta quinta-feira (31), a partir das 21h15min, uma edição especial do Jornal da Cultura, com um resumo dos acontecimentos políticos e brasileiros do ano de 2020. O programa da TV Cultura será comandado por Ana Paula Couto. A edição também irá entrevistar o empresário Émerson Kapaz e o economista e doutor em Ciência Política Ricardo Sennes, além de exibir uma matéria especial com a retrospectiva da década que se encerra.