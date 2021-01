Em seu atelier

José Carlos Moura começou sua preparação para o mundo das artes visuais cursando o Instituto de Arte da Ufrgs. Paralelamente fez cursos extracurriculares com renomados artistas-professores no Brasil e exterior. Entre eles, o de gravura em metal na Universidade de Urbino, cidade onde nasceu e viveu o pintor Rafael, na Itália. E também morou na Alemanha por três anos, trabalhando em ateliers de artistas e participando do mercado de arte daquele país e expondo em galerias. Participou de mostras coletivas e individuais no Brasil e exterior, recebendo importantes prêmios em salões de arte. Atualmente, Moura se dedica a trabalhos sobre papel, que é a técnica de relevo de xilogravura e aquarela. Suas últimas obras, produzidas durante a pandemia, estão em exposição no Piccolino Café, na Félix da Cunha.

Pescados

Rafael Guimarães e Maria Eduarda Teixeira na Alma Pescados, em Atlântida

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Rafael Guimarães abriu uma filial no litoral do seu Mercado Alma Pescados, que faz sucesso na Dr. Timóteo, na Capital. É em Atlântida, na Avenida Central, dentro do complexo Ramblas by Roubadinhas, com as melhores iguarias do mar. E dentro da loja Maria Eduarda Teixeira instalou uma vending machine do Armazém Fit Store. O cliente escolhe, retira e paga com cartão sem necessidade de atendente. Tudo muito prático.

Hotelaria

Gabriela Schwan é a nova CEO da Rede Swan Hotéis

/GABRIEL STRACK/DIVULGAÇÃO/JC