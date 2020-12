Conhecimento e diversão para as crianças são atração no Nat Geo Kids

Nesta quinta-feira (31), a partir das 10h, o canal Nat Geo Kids exibe o especial "O Melhor do Ano de 2020", com uma seleção das séries educativas produzidas para as crianças sobre diversos temas. A ideia é oferecer aos pais um destino seguro para os pequenos entre 4 e 8 anos, através de um conteúdo elaborado para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do espectador infantil, entendendo que a vocação e a paixão pela natureza, aventura e ciência começam nesse período da vida.