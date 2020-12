Parangolé recolhe doações de livros para projeto de incentivo à literatura

O bar Parangolé (Lima e Silva, 240), em Porto Alegre, está apoiando a ação de Natal do projeto Leitura em Voz Alta, que promoverá a doação de livros de literatura para quem não tem, no momento, condições de adquiri-los. Os volumes obtidos serão doados a bibliotecas comunitárias e cursinhos populares de Porto Alegre. É possível deixar exemplares no bar até o dia 30 de dezembro, das 15h às 22h.

Projeto de Extensão Universitária ligado ao Instituto de Letras da Ufrgs, o Leitura em Voz Alta promove leituras compartilhadas de clássicos da literatura mundial. Até 2020, os encontros aconteciam no Parangolé, mas as atividades foram interrompidas devido à pandemia. A situação acabou encorajando a busca de novas frentes de trabalho junto à comunidade, coerentes com a proposta de partilha do texto literário que anima a iniciativa.

O Parangolé garante estar atendendo todas as restrições e medidas de prevenção ao novo coronavírus, fazendo uso especial da conhecida varanda do estabelecimento, na qual é seguida a necessidade de distanciamento social. Com a impossibilidade de apresentações ao vivo, o bar montou um acervo de discos de vinil, para que os frequentadores possam escolher a trilha sonora, além de promover serviço de tele-entrega diariamente, das 16h às 23h.