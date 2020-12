ONU reúne vozes consagradas em canção de esperança durante a pandemia

YouTube O projeto Verificado, iniciativa global da Organização das Nações Unidas (ONU) que desenvolve ações em resposta à pandemia de Covid-19, promove nesta segunda-feira (28) o lançamento da música Avião, com a participação de 16 artistas de diferentes estilos. A canção estará disponível em todas as plataformas de streaming de música, e o videoclipe pode ser assistido no

A lista de participantes é de peso: estão na canção os artistas Afonso Nigro, Alejandro Sanz, Carlinhos Brown, Daniel, Di Ferrero, Fábio Jr., Kaê Guajajara, Marcos & Belutti, Nando Reis, Roberta Miranda, Rodrigo Faro, Rogério Flausino, Sandra de Sá, Tiago Abravanel e Vitor Kley. Afonso Nigro também assina a produção e a composição, a segunda em parceria com o jogador de futebol Daniel Alves e os músicos Milton Guedes e Maurício Monteiro.

A composição traz como temática a construção de um futuro melhor a partir do trabalho coletivo e da superação dos desafios instaurados pela pandemia do novo coronavírus. Um dos principais sentimentos da letra é ressaltar a importância, em momentos de dificuldade, da união e da cooperação global.

Coordenado no Brasil pelo Centro de Informação das Nações Unidas (UNIC Rio), o Verificado vem atuando desde junho deste ano, realizando ações como uma projeção em homenagem às vítimas no Cristo Redentor, uma exposição com a Turma da Mônica e a promoção de webséries com Agência Lupa, Gloob e Quebrando o Tabu, entre outras iniciativas. Há também a promoção de ações com influenciadores e celebridades como Paolla Oliveira, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Tony Ramos, Paulo Coelho, Astrid Fontenelle, Alcione, Leandro Hassum e Nanda Costa.

LETRA DA MÚSICA AVIÃO

Para tudo e presta atenção no que vou te dizer

A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer

A gente vive lado a lado mas tá separado por um celular

Mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar

Tudo vai passar

É só acreditar

Então abrace

Quem tá sempre do seu lado

Aproveite esse momento

que já já vai ser passado

A esperança é feito abraço apertado

Manda um beijo com carinho

hoje mesmo esse ano

Que essa vida é um avião e passa voando

Para tudo e preste atenção, vou falar mais uma vez

Chegou a hora de recomeçar tudo o que já se fez

Sem nunca perder a esperança de ver todos juntos com o mesmo olhar

Pra reconstruir o futuro vencendo o presente que já vai passar

Vem recomeçar

É só acreditar