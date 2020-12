Assembleia gaúcha planeja Mostra Gaúcha de Artes Cênicas para 2021

Uma reunião online com as presenças do próximo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), deputado Gabriel Souza (MDB), e da deputada estadual Sofia Cavedon (PT) encaminhou nesta segunda-feira (28) a criação da Mostra Gaúcha de Artes Cênicas em 2021. A proposta, apresentada por Sofia, busca destacar a importância do setor cultural para o desenvolvimento do Estado e para a promoção de qualidade de vida para a população gaúcha.

A iniciativa prevê a realização anual, pela Assembleia Legislativa do Estado, de um calendário de espetáculos de dança, circo, teatro e teatro de rua nos espaços da Casa adequados para esse fim. Os eventos serão abertos ao público e com transmissão ao vivo pelo canal de televisão da AL-RS. Seriam 16 grupos contemplados a cada edição, com reserva de vagas de 50% para o Interior do Estado e quatro meses de programação cultural continuada.

Favorável ao projeto, Gabriel Souza solicitou a formação de um grupo de estudos para a realização do projeto, em parceria com o Departamento Cultural da AL-RS, Superintendência de Comunicação e entidades representativas da cultura.

Também participaram da reunião Mariana Abascal, diretora do departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do RS; Isara Marques, futura superintendente de Comunicação da Assembleia; Fábio Cunha, presidente da Sated; Luciano Fernandes, representante da Casa do Artista Riograndense; Consuelo Valandro, em nome da Associação Circo-Sul; Marise Siqueira, do Articula Dança; Paulo Evandro, ligado ao coletivo Interior Em Cena; Tânia Farias, representando o Colegiado de Circo; e Alessandra Carvalho, do Povo da Rua.