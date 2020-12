Oficina de verão sobre literatura e psicanálise está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Oficina de literatura e psicanálise online, ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche e pela psicanalista e escritora Ariane Severo durante o verão. São oito encontros, a partir de 6 de janeiro, sempre às quartas-feiras, das 9h às 11h. A atividade, que integra a programação do Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade, será ministrada de forma on-line, por meio da plataforma Zoom.

O objetivo do curso é debater a influência da literatura na psicanálise e, ao mesmo tempo, exercitar a prática literária. Todas as atividades ocorrem através dos contos escritos pelos alunos, com ou sem experiência prévia.

Alcy Cheuiche vai ministrar também a Oficina sobre a arte de escrever e declamar poesia online, em parceria com a psicanalista e escritora Laura Benites. Os encontros iniciam em 5 de janeiro e vão até novembro, acontecendo nas terças-feiras à noite, das 19h às 21h.