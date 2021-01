Aries: Grandes projetos de trabalho levam a se associar com grupos e pessoas. Pode se sentir confuso, por não saber direito quais escolhas fazer, quais têm a ver com você.

Touro: É tempo de finalizar uma etapa e começar outra nos grandes projetos profissionais. O contato com grupos e agregar-se a interesses maiores abrirá as próximas portas.

Gêmeos: Você começa a vislumbrar perspectivas diferentes para o seu trabalho. Um pouco de ousadia ajuda a empreender por conta própria essas novas linhas de ação.

Câncer: É hora de contabilizar o resultado concreto a que chegou em suas relações e parcerias. Este é o requisito para você terminá-las da melhor maneira possível.

Leão: O relacionamento a dois e as associações feitas nos últimos tempos trazem resultados concretos e evidentes. Contudo, agitação na lida com as tarefas práticas no trabalho.

Virgem: O desenvolvimento do trabalho depende de você estabelecer as relações de maneira adequada. Nem abuse nem seja mesquinho com os recursos que estão ao alcance.

Libra: Momento para realizar concretamente um gesto criativo, uma ação individual com a sua marca. Trabalhe em prol da consecução da grande empreitada que deseja realizar.

Escorpião: É tempo de concretizar importante realização de um lar e uma família como tem almejado nos últimos tempos. Não poupe esforços para terminar tudo o que começou.

Sagitário: É tempo de estabelecer relacionamentos, contatos comerciais e inserir-se em novos ambientes sociais. Mudanças em sua casa podem acontecer, mesmo que aos poucos.

Capricórnio: A dedicação ao trabalho, que deve ser intensa neste começo de ano, deverá estar em função dos resultados materiais a que pretende chegar. Mantenha isso como foco.

Aquário: Você se relaciona de maneira agitada, talvez ansiosa e aflita. Mudanças em sua identidade e maneira de ser se refletem positivamente em mudanças na vida material.

Peixes: É preciso lidar direito com as pressões e os compromissos materiais que a vida coloca em seu caminho. Eles apontam para coisas que precisam mesmo ser modificadas em você