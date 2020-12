Inspirado em crimes em série no Rio de Janeiro, 'Macabro' estreia em streaming

Dirigido por Marcos Prado, o filme brasileiro Macabro estreia nas plataformas Net Now, VivoPlay, Looke, Itunes, Microsoft e GooglePlay a partir desta terça-feira (29). Premiado no Brooklyn Film Festival, o longa é inspirado na história real de Ibraihim e Henrique de Oliveira, os "irmãos necrófilos", acusados de brutais assassinatos em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro.

Os crimes tomaram conta dos noticiários locais nos anos 1990, e ficaram envoltos em um clima de lendas e histórias sobrenaturais - espalhadas, em grande medida, pelos próprios moradores da região, habitada por uma comunidade de imigrantes suíços religiosa e conservadora. Ao todo, oito mulheres, um homem e uma criança foram vitimadas pela dupla, em uma das caçadas mais longas e difíceis do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro.

Em 2009, Marcos Prado teve acesso a detalhes do caso e foi procurado pelo advogado de Henrique, um dos irmãos presos, alegando que seu cliente foi condenado injustamente. Juntando as lendas em torno do caso, a natureza macabra dos crimes, a vida precária dos dois irmãos (que viviam escondidos na floresta depois de um histórico de violência familiar e na comunidade onde cresceram) e a possibilidade de que inocentes tivessem sido condenados pelo crime, surgiu a ideia de um longa de ficção, baseado na história real ocorrida na Serra dos Órgãos (RJ).

Escrito por Lucas Paraizo e Rita Gloria Curvo, Macabro acompanha o sargento Teo (Renato Góes) em sua busca pelos suspeitos, escondidos na Mata Atlântica. Enquanto a população, a imprensa e a polícia local condenam os irmãos, Teo percebe que um deles pode ser inocente e que a sociedade local revela um padrão histórico de abuso racial.

Marcos Prado dirigiu a série O mecanismo (2018), além dos documentários Curumim (2016) e Estamira (2014), entre outras produções. É também produtor de filmes como Tropa de Elite 2 - o inimigo agora é outro (2010), Ônibus 174 (2002) e Segredos da Tribo (2009). Atualmente, está trabalhando na biografia do rapper Sabotage.