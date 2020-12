Concerto do Natal Luz vai ao ar na TVE e TV Brasil nesta quinta-feira

Na quinta-feira, véspera de Natal, às 21h30min, a TVE RS e a TV Brasil exibem o programa Natal Luz 35 anos de sonhos realizados, um especial de final de ano preparado pela Gramadotur, que vai ao ar também no canal do YouTube do Natal Luz , a partir das 22h. A programação foi preparada pela Autarquia de Turismo, dentro dos protocolos sanitários recomendados, e conta que a participação da Orquestra Sinfônica de Gramado e convidados. O especial apresenta um concerto feito para a comemoração de Natal e também terá diversas informações, curiosidades e histórias do Natal Luz desde a sua origem.